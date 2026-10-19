Intervenuto sul canale YouTube di Pellegatti, Luca Diddi ha voluto parlare della vittoria del Milan contro il Salisburgo
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Il Milan di Rúben Amorim ha ritrovato molto entusiasmo e fiducia grazie al successo contro il Salisburgo. Una prestazione convincente per i rossoneri, capaci di vincere in trasferta e conquistare tre punti importanti per il proprio percorso in Europa.
Milan, le parole di DiddiA commentare la vittoria è stato Luca Diddi, intervenuta sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, giornalista rossonero. Nel corso della sua analisi, il giornalista si è soffermato sull'importanza del risultato per quello che è il morale della squadra, sottolineando come anche una partita contro un avversario abbastanza semplice possa rappresentare un'occasione preziosa per ritrovare fiducia.
Secondo Diddi il successo di giovedì permette al Milan di affrontare con molta serenità i prossimi impegni, a partire dalla partita di oggi contro l'Atalanta rafforzando la consapevolezza del gruppo:
“La vittoria comunque ti dà autostima, quindi una vittoria, al di là dell'avversario, una vittoria è sempre una vittoria e e secondo me in certe situazioni anche una vittoria così come hai detto te, lo ripeto anch'io, un un avversario abbordabile, parliamoci chiaro, però conta l'autostima, conta la vittoria del Milan e questo, secondo me, ha fatto bene a tutto l'ambiente Milan”.
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