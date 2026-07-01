Adesso è ufficiale: il Milan ha il suo nuovo numero 9. Nella giornata di ieri, il club rossonero ha formalizzato l'acquisto di Gonçalo Ramos, preso a titolo definitivo dal PSG. Che l'affare fosse in dirittura d'arrivo era ormai ben noto, ma le cifre hanno fatto molto discutere: quasi 80 milioni di euro, diventando l'acquisto più oneroso della storia rossonera. A fare il punto sul super colpo è stato Gianluca Di Marzio.

Milan, senti Di Marzio: "Ramos? Stiamo parlando di un giocatore che ha una qualità tecnica elevata"

"Il Milan che prende Gonçalo Ramos e lo paga forse di più rispetto a quello che è il suo valore, nessuno lo mette in dubbio, ma che sicuramente porta in Italia un vero e proprio centravanti, un numero 9 che quando gioca segna. Stiamo parlando di un giocatore che ha una qualità tecnica elevata, un vero e proprio centravanti che partecipa alla manovra, che sa giocare con i compagni."

D i Marzio non ha nascosto l'entità economica mastodontica dell'affare, ma ha sottolineato lo spessore tecnico che l'attaccante porterà in Serie A:

Proprio queste doti da 'regista offensivo', capace di legare i reparti e pulire i palloni, avevano acceso i radar di un club insospettabile nelle scorse settimane. Di Marzio, infatti, ha rivelato un clamoroso retroscena di mercato:

"Tant' è che anche il Como si era interessato a Gonçalo Ramos proprio per queste caratteristiche specifiche che si integrano bene con un calcio fatto di possesso, come quello di Fabregas, un calcio comunque tecnico che si basa sulla partecipazione di praticamente tutti i giocatori all'azione d'attacco. Quindi non è un caso che anche il Como si fosse interessato a Ramos, ma il prezzo del giocatore era troppo alto"