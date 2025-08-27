Milan, Deschamps su Rabiot: “Lunedì la sua situazione sarà chiara”

Ecco che cosa ha detto: "Ho parlato con Adrien diverse volte, non entrerò nei dettagli. Ovviamente non è una situazione facile per lui, non so cosa succederà da qui a lunedì, quando si unirà a noi, l’unica cosa – e lo sa anche lui – è che lunedì, quando si unirà a noi, sarà tutto sistemato… la sua situazione sarà chiara".
I tifosi rossoneri sperano che lunedì Rabiot possa già essere un nuovo giocatore del Milan. L'ex bianconero andrebbe a completare la mediana di Allegri con la sua qualità, la sua esuberanza fisica e la sua presenza in zona gol.
