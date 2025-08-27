Pianeta Milan
Milan, Deschamps su Rabiot: “Lunedì la sua situazione sarà chiara”

Il CT della Francia Didier Deschamps ha parlato di Rabiot dopo aver diramato l'elenco dei 23 convocati per la sua nazionale
La situazione di Adrien Rabiot, obiettivo del calciomercato del Milan, è parecchio complicata. Il calciatore - di proprietà del Marsiglia - si è reso protagonista di una rissa clamorosa con il suo compagno Jonathan Rowe al termine della prima giornata di Ligue 1. A causa di questo episodio, i due sono stati messi fuori rosa dal loro club. Se il secondo si è già trasferito al Bologna, il primo non sa ancora quale sarà il suo prossimo club.

Deschamps sulla situazione di Rabiot

Di sicuro, tra le pretendenti c'è il Milan di Massimiliano Allegri, il quale vorrebbe riabbracciare il centrocampista francese dopo l'esperienza condivisa alla Juventus. Di Rabiot ha parlato il CT della Francia Didier Deschamps, il quale lo ha inserito nella lista dei 23 convocati in vista della sosta nazionali.

Ecco che cosa ha detto: "Ho parlato con Adrien diverse volte, non entrerò nei dettagli. Ovviamente non è una situazione facile per lui, non so cosa succederà da qui a lunedì, quando si unirà a noi, l’unica cosa – e lo sa anche lui – è che lunedì, quando si unirà a noi, sarà tutto sistemato… la sua situazione sarà chiara".

I tifosi rossoneri sperano che lunedì Rabiot possa già essere un nuovo giocatore del Milan. L'ex bianconero andrebbe a completare la mediana di Allegri con la sua qualità, la sua esuberanza fisica e la sua presenza in zona gol.

