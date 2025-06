Deco , dirigente del Barcellona , ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a Joao Felix , trequartista del Chelsea che ha giocato negli ultimi sei mesi in prestito al Milan . Il DS blaugrana ha presto parte ad un convegno in questi giorni in Portogallo ed è stato intercettato da alcuni giornalisti suoi connazionali. Ecco, dunque, le sue parole.

Milan, Joao Felix nell'occhio del ciclone: Deco lo pizzica così

Su Joao Felix: "João ha fatto un anno molto buono, ma non siamo riusciti a trattenerlo perché il suo club non voleva venderlo, così alla fine ha scelto di trasferirsi al Chelsea e poi al Milan. João è un ragazzo meraviglioso, ma a volte sembra arrendersi troppo presto perché è sempre alla ricerca di un posto da titolare. Le decisioni non sono sempre giuste. Se il Barcellona avesse avuto i soldi, l'avremmo tenuto? Ha fatto un anno eccezionale, ma semplicemente non c'erano le condizioni per farlo".