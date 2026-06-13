Cresciuto nel vivaio rossonero, Mattia Liberali era considerato uno dei gioielli di casa. Il 15 dicembre 2024 ha debuttato da titolare contro il Genoa, indossando la maglia celebrativa del 125° anniversario del Milan: sembrava l’inizio di un percorso da predestinato.

Poi la scelta di cambiare. Contratto in scadenza e prospettive limitate lo hanno spinto verso Catanzaro a titolo definitivo. Una decisione che ha sorpreso molti tifosi, legati al talento di Vismara. Anche la gestione della cessione (parametro zero) ha lasciato interrogativi, così come la tempistica dell’addio.

Milan, De Vecchi sulla cessione di Liberali

"Perché Liberali è stato lasciato andare via così facilmente? Me lo chiedo anche io. Si tratta di un errore di valutazione clamoroso. Mattia è un classe 2007 ed è stato un vero fiore all'occhiello del settore giovanile. Ha percorso tutte le tappe da protagonista assoluto. Si vedeva chiaramente che era un giocatore di grande fantasia, tecnica e inventiva. Qualcuno sollevava dubbi sulla sua statura, ma il ragazzo ha una forza importante nelle gambe. Al Catanzaro i primi mesi gli sono serviti per capire il campionato. Dopodiché, con Aquilani, è diventato un elemento centrale. Questo discorso vale anche per un altro giocatore che abbiamo perso: Gabriele Alesi. Proprio ieri sera, con l'Under 21, ha firmato un assist con una giocata importante".

La clausola sulla futura rivendita

In merito alla cessione disi è espresso anche, uno degli ex responsabili del settore giovanile del Milan. Di seguito, un estratto del suo intervento sui canali di 'Radio Rossonera'.Ilha mantenuto iluna tutela economica e, potenzialmente, tecnica. Riacquistarlo costerebbe meno, ma ad oggi non c’è nulla di concreto. Per ora,pensa solo a crescere e a Catanzaro ha trovato il miglior ambiente possibile per mettere in mostra le sue qualità.