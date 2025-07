Milan, De Paola: “Chi aspetta la redenzione di Allegri aspetta anche quella di Vlahovic”

"Sorrido quando la gente e opinionisti si schierano dopo una partita interlocutoria come un’amichevole. Il Liverpool aveva seconde linee e alcuni componenti di una fazione pro Allegri si esaltano, così come si conduce una polemica dalla fazione anti Allegri. Non si possono prendere in giro i tifosi schierandosi in questo modo, esultare e schierandosi in questo modo esaltando un’amichevole non va bene. È un risultato interlocutorio, bisognerà solamente registrare gli aspetti positivi o negativi del lavoro di Allegri. Di certo non ci si può esaltare per un’amichevole dopo 4-5 anni dove Allegri non ha ottenuto risultati e trofei. Un parere definitivo potrà essere dato solamente tra diversi mesi". Paolo De Paola, giornalista, parla così di Allegri del Milan e non solo. Ecco il parere anche su Vlahovic a TMW Radio.