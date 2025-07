Milan, Ricci: “Allegri? Ecco cosa ci chiede. Conosce i segreti”

Su come va con Massimiliano Allegri: «Abbiamo un bel feeling: siamo entrambi toscani e ci capiamo abbastanza bene ... (ride, n.d.r.). A noi centrocampisti chiede di dare solidità: tecnicamente dobbiamo cercare di subire meno passaggi interni possibili e di giocare il pallone velocemente e in avanti perché conosciamo la qualità e la rapidità dei nostri esterni. Se li mettiamo in condizioni di far male, anche usando il cambio di gioco, è tutto più semplice».