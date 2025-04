Nel corso del podcast Tutti Convocati, il giornalista Stefano De Grandis ha parlato della situazione dirigenziale in casa Milan

Nel corso del podcast Tutti Convocati, il giornalista Stefano De Grandis ha parlato della situazione dirigenziale in casa Milan, soffermandosi sull’incontro tra l’amministratore delegato Giorgio Furlani e l’ex dirigente della Lazio Igli Tare, emerso come possibile candidato per il ruolo di nuovo direttore sportivo.