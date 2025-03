Milan, De Biasi: “Situazioni da prendere di petto. I giocatori…”

Milan, De Biasi: "Ci sono giocatori che incidono con i loro comportamenti"

De Biasi ha detto la sua anche sulla stagione del Milan. Ecco il suo parere: "Dal punto di vista strategico e tecnico ha fatto cose buone, ma ci sono alcune situazioni che probabilmente dovevano essere prese di petto un po' prima. Ci sono giocatori che per quanto bravi, coi loro comportamenti incidono sulla squadra". Questo il pensiero di De Biasi sui rossoneri. Il Milan scenderà di nuovo in campo questo sabato per affrontare il Lecce in trasferta.