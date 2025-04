Allenatore Milan, Cucchi: "Vedrei benissimo Ancelotti con un ma"

"Magari tornasse in Italia, adoro l'uomo e il professionista. Ha bisogno di una squadra che gli dia delle garanzie però. E' capace di far tesoro di qualsiasi contenuto tecnico, ma ha bisogno di una squadra. Per la sua storia lo vedrei benissimo al Milan e alla Roma, ma dovrebbe avere un organico competitivo". Questo il parere del giornalista sull'ex allenatore rossonero. Al momento, ricordiamo, non ci sono news intorno a un possibile ritorno di Ancelotti al Milan. Staremo a vedere quali saranno i piani del Diavolo dopo la scelta del direttore sportivo. LEGGI ANCHE: Milan, direttore sportivo: avanza D’Amico! Nuovi contatti. E Tare…>>>