Milan, Cucchi: “Il Milan è quello visto al Napoli: straripante a tratti”

"Nel Napoli non è cambiato molto, al netto dell'addio di Kim e del cambio panchina. Cosa è successo e perché, ora come ora, è difficile capirlo. Non credo ci sia un problema di guida tecnica, va trovata un'intesa e un'unione con i calciatori e con tutto il gruppo. Anche Spalletti avrebbe avuto difficoltà, non è facile ripetere stagioni come quella passata. I valori tecnici sono identici per il resto. L'Inter mi sembra avere qualcosa in più rispetto a tutte le altre, per abilità di Inzaghi e per un organico attrezzatissimo. La Juventus non è una squadra bella, ma è efficace e dirà la sua fino alla fine".