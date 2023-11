Nella giornata di domani, sabato 4 novembre, allo stadio 'San Siro' il Milan affronterà l'Udinese in uno dei match più interessanti dell'11^ giornata di Serie A. Secondo quanto riferito da 'gazzetta.it' il tecnico Stefano Pioli dovrebbe passare dal 4-3-3 al 4-4-2. In porta ci sarà Mike Maignan, mentre in difesa dovrebbero agire Davide Calabria, Malick Thiaw, Fikayo Tomori e Theo Hernandez. A centrocampo spazio a Yunus Musah, Rade Krunic, Tijjani Reijjnders e Rafael Leao. In attacco il tandem Olivier Giroud-Luka Jovic.