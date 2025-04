Milan, prima il sì di Tare poi il nuovo allenatore: due nomi caldi

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando del Milan , ha evidenziato come, prima di scegliere il nuovo allenatore per la stagione 2025-2026 (inverosimile che resti Sérgio Conceição in panchina), il club rossonero dovrà prima passare dalla nomina del direttore sportivo .

Milan, prima Tare DS poi il nuovo allenatore

Igli Tare, ex Lazio, è - ad oggi - il candidato in pole position per ricoprire quell'incarico, benché non sia l'unico. Il gradimento di Giorgio Furlani, CEO della società di Via Aldo Rossi, per Tony D'Amico dell'Atalanta, infatti, non si è ancora sopito del tutto. Anche se, va detto, puntare su un DS sotto contratto allungherebbe ulteriormente i tempi per la programmazione dell'anno venturo.