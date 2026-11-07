Costacurta chiaro: "Il Milan deve giocare sempre come con l’Inter. Se non hai voglia resta a casa"

Le prestazioni in Europa League del Milan sono state più che insufficienti: tre punti in quattro partite e da ora in poi sarà vietato sbagliare per sperare nella top 8 o puntare quantomeno ai playoff. Anche l'ex difensore rossonero Alessandro Costacurta ha parlato degli alti e bassi della squadra di Amorim passata dal trionfo nel derby al capitombolo contro il Ferencváros. Ecco il suo commento a "La Gazzetta dello Sport":

L'analisi di Costacurta sulla superficialità dopo il derby

"Avere la stessa intensità avuta contro l’Inter sarebbe stato difficile. Ma la differenza tra una squadra che vince e una che non lo fa, alla fine, è tutta lì. Succede che dopo quattro giorni da un’impresa come il 3-1 all’Inter c’è chi pensa di essere diventato forte, ed è un errore grave. Pensi di aver già raggiunto una posizione importante, e si rivela fatale. Pensi di poter fare le cose con semplicità, di riuscire sempre e comunque, ed è un errore che non puoi permetterti".

Costacurta fa anche gli esempi sui singoli giocatori:

"Musah che dopo pochi minuti dall’inizio di gara perde palla in maniera superficiale. Diawara che esce petto in fuori da difensore centrale portando palla e poi si butta. Cisse che pretende di ricevere palla sui piedi senza mai andare in profondità e tanti altri dettagli che ti fanno dire che appunto c’era stata superficialità. Ho inquadrato questi tre, e certo non vuol dire sia stato tutto demerito loro, ma era evidente che non fossero entrati in campo con la giusta mentalità".

Le colpe dei leader e le responsabilità di Ruben Amorim

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"Musah una seconda linea? Non direi. I giovani hanno sbagliato, sì, ma non solo loro. A mio avviso il peggiore in campo è stato Rabiot, e parlo di un leader, di uno dei più forti centrocampisti al mondo. Ecco, colpe equamente distribuite: male i ragazzi ma male anche chi dovrebbe andare da loro e dire: “Diamoci tutti una svegliata”. Questo non vuol dire che certi giocatori debbano essere bocciati definitivamente, di certo lo sono stati nella partita in questione. In attesa però di risposte, perché le scelte tecniche sbagliate possono anche essere ammesse e perdonate ma l’atteggiamento no, deve essere sempre quello giusto e di certo mai superficiale. Non se giochi nel Milan: lo dico da persona attaccata ai colori. Ripeto: devi giocare sempre come se di fronte ci fosse l’Inter, sempre provando a mettere in difficoltà l’avversario. Sempre. Giovedì è stato evidente a tutti che non sia successo".

Per "Billy" non è però colpa del turnover o delle seconde linee:

Questione mentalità centrale anche per l'ex difensore:

"Se hai la possibilità di giocare in una squadra come il Milan e non trovi dentro di te voglia e determinazione di affrontare ogni sfida come fosse un derby, devi rimanere a casa. O semplicemente in panchina".

Ovviamente spazio anche alle responsabilità di Amorim:

"Amorim non avrà percepito a pieno la situazione, altrimenti perché mettere in campo una squadra così? Il primo tempo è stato inguardabile. È anche vero che c’è differenza tra tecnica e attitudine: magari i giocatori si sono allenati bene nei giorni precedenti ma poi hanno sbagliato completamente approccio".

Come esempio di applicazione e voglia Costacurta sceglie Pavlovic (tra l'altro indisponibile contro il Ferencváros).