Milan, Conceicao: “Ci sono tante voci che non è facile controllare”

Sergio Conceicao , allenatore rossonero, ha parlato anche a Sky Sport in vista del derby tra Milan e Inter . Ecco le sue parole: "Sono qui da un mese ma sembra molto di più perché sono qui tante ore a Milanello. Stiamo lavorando tanto, qui un pareggio o perdere non è possibile. C'è il mercato aperto, ci sono tante voci che non è facile controllare nello spogliatoio. Noi siamo concentrati sulla partita, che è la cosa più importante".

Milan, Conceicao: "Inter fortissima, siamo concentrati sul derby. Le voci..."

Sul suo modo di fare: "Io vivo la mia professione con passione e grande voglia di vincere. Ho avuto tante richieste, ma ho scelto il Milan perché non si può dire di no al Milan. E' un passo importante per la mia carriera. Voglio fare bene, abbiamo vinto un trofeo, le altre competizioni sono ancora aperte. Possiamo raggiungere i nostri obiettivi, anche se sappiamo che non sarà facile. Dopo la fine del mercato, ci sarà più tranquillità".