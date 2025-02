VIDEO – Milan, Calabria commosso dice addio: “Lo amerò sempre” | PM

Così un emozionato Davide Calabria ha lasciato il Milan e Milanello, pronto per passare al Bologna. Ecco il video

"Non fatemi domande, vado. E' difficile, mi mancherà tutto sono contento di quanto vissuto qua. Sono grato per quanto ho passato al Milan, lo amerò sempre. Queste ore sono state difficili, come quando ti lasci con la moglie. Si apre un nuovo capitolo. Grazie a tutti".- Così un emozionato Davide Calabria ha lasciato il Milan e Milanello, pronto per passare al Bologna. Le immagini da Milanello dal nostro Stefano Bressi.