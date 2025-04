Milan, Cassano: “Va dato merito al coraggio di Conceicao. Ecco perché”

"Va dato merito al coraggio di Conceicao che ha messo tre centrali, anche se si abbassavano Theo e Jimenez impostando anche a quattro, cambiava poco, alla fine i movimenti erano simili". Così Antonio Cassano , ex calciatore rossonero, ha parlato del nuovo modulo del Milan visto contro l' Udinese . Ecco il parere durante il programma 'Viva El Futbol Official': "Sono sempre stato critico con Conceicao, ma ha avuto coraggio anche se cambia poco".

Milan migliorato col nuovo modulo? Cassano sicuro: "Conceicao ha avuto coraggio"

Cassano continua con la sua analisi sulla difesa a tre: "Ha pensato di essere vulnerabile dietro e ha messo tre centrali. Reijnders fa tutto, Fofana fa da schermo con i centrali e ha chiuso non soffrendo. Va dato merito a Conceicao". Questo il pensiero dell'ex attaccante rossonero. Per il Milan in arrivo due prove del nove: Atalanta e il derby in Coppa Italia.