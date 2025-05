Antonio Cassano, ex calciatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dell'ultima puntata di 'Viva El Futbol', trasmissione in onda su 'YouTube' e 'Twitch' ogni lunedì sera, in compagnia degli amici Nicola Ventola e Lele Adani, soffermandosi sul Milan e criticando in modo particolare Giorgio Furlani.