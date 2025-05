Antonio Cassano, ex giocatore del Milan e ora opinionista, ha parlato a 'Viva El Futbol' ha parlato duramente di Giorgio Furlani e Gerry Cardinale

"Furlani non si deve reputare un dirigente, lui e Cardinale sono due incompetenti. I tifosi meritano di più, non questa buffonata che stanno facendo Furlani e Cardinale". Così Antonio Cassano, ex giocatore del Milan e ora opinionista, ha parlato a 'Viva El Futbol' ha parlato duramente di Giorgio Furlani e Gerry Cardinale. Ecco le sue parole.