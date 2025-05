"Si attivismo non vuole dire che ci sia un processo in corso perché non c'è. C'è un interesse a valutare soggetti che possano portare nuovi soldi nelle casse di Cardinale che ha comprato il Milan a debito nei confronti di Elliott. È ancora di circa 500 milioni di euro. Sta cercando e valutando dei partner. In queste settimane è in Qatar, unica area in cui ci potrebbero essere in investitori nel calcio italiano. Cardinale è molto silenzioso. Per lui il Milan è un business puro e semplice. Quello che prevedo io è che valuterà eventuali arrivi di un partner. È più di un'ipotesi. Sta valutando. Circolava un 'teaser' che indicava i dati economici. Si era fermato il processo, ora Cardinale starebbe valutando un partner, nuovi capitali che sarebbero ben accetti. Una cessione totale sarebbe molto difficile. Se ci sono partner? Aramco non credo proprio. Potrebbe essere un investitore più finanziario. Nel Golfo Persico ci sono decine di investitori con parecchio denaro".