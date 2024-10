Milan, Capello: “I Maldini hanno qualcosa di diverso nel DNA. Paolo …”

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni negli studi di 'Sky Sport', soffermandosi in particolare sulla famiglia Maldini, dopo la convocazione di Daniel con l'Italia. 'Don Fabio' è partito prima con nonno Cesare, che lui ha avuto come amico, per spostarsi in un secondo momento su Paolo, allenato ai tempi della Primavera. Infine la chiosa sul fantasista del Monza, che ha colpi, qualità e sa calciare perfettamente a suo dire. Ecco, dunque, le sue parole in merito.