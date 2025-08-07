Milan, Capello: “Leao? Con Allegri ci sono già i primi segnali”

«37 milioni, bonus compresi? Per una squadra italiana è una spesa non indifferente». Fabio Capello , ex allenatore del Milan , parla del colpo Ardon Jashari , di Leao e non solo nella sua lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Ecco le sue parole: «Confesso di averlo visto solamente in Champions League nell’ultimo anno, troppo poco per avere e, soprattutto, dare certezze assolute. Però il ragazzo mi sembra valido, un potenziale top nel ruolo in futuro. Insomma, un colpo da Milan come lo intendo io».

Milan, Capello: "Leao è un gran talento, troppo lunatico. I segnali con Allegri ..."

Su Leao: «Rafa è un discorso a parte. Non ci sono dubbi sia un gran talento, ma finora troppo lunatico. Ecco, con Allegri mi aspetto che sia più continuo e determinante. I primi segnali ci sono già».