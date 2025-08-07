Milan, Capello: “Leao? Con Allegri ci sono già i primi segnali”

Questo il pensiero di Capello sul numero 10 del Milan. Vedremo se il portoghese riuscirà finalmente a fare il passo avanti in questa stagione, la prima con Allegri.
«37 milioni, bonus compresi? Per una squadra italiana è una spesa non indifferente». Fabio Capello, ex allenatore del Milan, parla del colpo Ardon Jashari, di Leao e non solo nella sua lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Ecco le sue parole: «Confesso di averlo visto solamente in Champions League nell’ultimo anno, troppo poco per avere e, soprattutto, dare certezze assolute. Però il ragazzo mi sembra valido, un potenziale top nel ruolo in futuro. Insomma, un colpo da Milan come lo intendo io».
Su Leao: «Rafa è un discorso a parte. Non ci sono dubbi sia un gran talento, ma finora troppo lunatico. Ecco, con Allegri mi aspetto che sia più continuo e determinante. I primi segnali ci sono già».
