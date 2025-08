Su Gianluca Rocchi: "Non ho mai sopportato chi vuole spiegare un risultato solo in base agli errori arbitrali veri o presunti. La decisione (saggia, intelligente) di Rocchi di far spiegare in diretta le decisioni Var certamente dispiacerà ai mestatori d’acqua torbida. Per me è un gran passo avanti. Da non sottovalutare che Rocchi abbia dichiarato che il Var potrà intervenire anche per l’errore (non solo quando chiaro ed evidente). Ottimo. Io aspetto che l’Ifab finalmente consenta al Var di correggere anche errori su corner o punizioni dal limite, spesso situazioni decisive".