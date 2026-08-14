Milan, Capello: "Ci avrei pensato bene prima di scaricare Tomori". E spiega tutti i motivi

Pugno duro del Milan e di Ruben Amorim: sono quattro i giocatori messi fuori progetto e che non si sono allenati con la squadra. Tomori, Odogu, Fofana e Nkunku dovranno lasciare il Diavolo in questa sessione di mercato. La Gazzetta dello Sport ha intervistato l'ex allenatore rossonero Fabio Capello che ha parlato proprio del mercato del Diavolo.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Il parere di Fabio Capello sulla cessione di Tomori

"Pensavo sarebbe stato utile in qualche modo ad Amorim. Non dimentichiamo che l’inglese è stato titolare la scorsa stagione e giocava anche negli anni in cui il Milan ha vinto lo scudetto e raggiunto la semifinale di Champions".

Ecco il parere sulla scelta di

Capello rispetta la scelta di non puntare sul centrale inglese, visto che non ha le caratteristiche giuste per il calcio di Amorim: Tomori non è un difensore in grado di impostare dal basso e spesso sbaglia troppi palloni anche di facile gestione. All'allenatore portoghese serve una manovra fluida fin dai primi metri del campo.

Capello però aggiunge:

"Tomori non è il centrale bravo a impostare che probabilmente il tecnico portoghese predilige. Ma visto il pacchetto di difensori attualmente in rosa, io ci avrei pensato bene prima di scaricare l’inglese".

Chiaro che il Milan punterà su un altro difensore in questa sessione di mercato: il primo nome, al momento, sembra essere quello di Tiago Gabriel, classe 2004 del Lecce.

Il monito di Capello ad Amorim: prima di tutto difendere

"Se mi dice che il Milan prenderà uno come il Nesta dei vecchi tempi, allora alzo le mani e accompagno volentieri Tomori alla porta (ride, ndr ). Perché non vorrei che con l’idea di giocare molto il pallone poi si perda di vista il primo compito di un difensore, che è - come dice la parola - difendere".

Capello però non è sicuro:

L'ex allenatore del Milan approfondisce il suo pensiero in merito:

"Amorim vuole fare un calcio propositivo e tenere la retroguardia alta, ma ci sono partite o momenti delle gare in cui devi per forza saperti difendere anche nei 16 metri. E allora va bene il palleggio, ma un centrale forte nella propria area lo devi avere. A meno che non puoi contare su Maldini, Baresi, Costacurta e fenomeni del genere che fanno bene tutto".