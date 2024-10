Milan, Camarda: “Al gol non ho capito nulla. Ho sentito i brividi”

"Essere convocato già con la prima squadra è bellissimo. Soprattutto in Champions League, anche se non fossi entrato sarei stato felice. Quando mi ha chiamato il mister ho sentito i brividi, ero emozionato e contento. Avevo capito che sarei entrato quando abbiamo segnato il 2-1. Mi ha dato consigli tattici e su come pensare in partita, sul giocare con coraggio. Al gol non ho capito nulla, è un'emozione che non riesco a descrivere. Sono stato felice quando mi hanno abbracciato tutti i compagni. Rammarico quando mi hanno annullato i gol. I miei genitori mi seguono ovunque, lo dedico a loro. I tifosi mi hanno fatto sentire i loro sostegno con i cori. La sera l'ho passata in bianco, avevo tanta adrenalina in corpo". LEGGI ANCHE: Milan, Chukwueze si è sbloccato: Fonseca pronto alla svolta tattica