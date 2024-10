Milan, Chukwueze ‘libera’ anche Pulisic: Fonseca studia il ‘nuovo’ Diavolo 

Milan-Bruges 3-1 , i rossoneri fanno molta fatica in Champions League , ma riescono a portarsi a casa tre punti fondamentali per la classifica generale. A cambiare la partita sono stati gli ingressi di Chukwueze e Okafor che sono stati gli autori degli assist per i due gol decisivi di Reijnders nella ripresa . Il nigeriano, in forma, potrebbe essere la chiave di volta per il gioco di Fonseca . Ecco il motivo.

Milan, Chukwueze si è sbloccato: Fonseca pronto alla svolta tattica

Questo 'nuovo' Chukwueze può essere fondamentale per il Milan. In primis perché dà a Fonseca una scelta ulteriore in attacco. Che sia dal primo minuto o a gara in corsa, con l'esterno in forma, i rossoneri hanno un cambio di passo e un giocatore che può saltare chiunque in uno contro uno. Esempio il secondo gol di Reijnders di ieri sera. Ecco il video.