Milan, Pedullà: Leao e il confronto con Pulisic. Poi due consigli

Il confronto con l'americano

"Ma voglio dargli un altro consiglio. Prenda esempio da Pulisic: dalla professionalità, dalla costanza, dal rendimento, dalla fame, dalla voglia, dalla serietà, dalla duttilità, dalla prolificità di Pulisic. Gol, assist, impegno, si sbatte, non protesta. È un professionista al servizio della squadra e non dice mai una parola fuori posto. Un acquisto straordinario per quanto è costato. E soprattutto un modello per chi pensa che tutto sia dovuto. Per me Leao, se gli sta bene e se lo ritiene, deve andare a dormire con il santino di Pulisic". LEGGI ANCHE: Milan, basta con gli allarmismi: non c'è nessun caso Leao. Ecco perché