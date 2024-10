Milan-Bruges, Fonseca esalta Pulisic e Camarda: poi svela il reale problema. E su Leao …

Sul bilancio della partita: "Abbiamo fatto una partita senza intensità, siamo stati troppo lenti e non abbiamo capito bene come giocare contro di loro. Quando sono entrati Okafor e Chukwueze la partita è cambiata, hanno portato più energia e intensità e dopo il secondo gol abbiamo fatto cose molto buone. Prima non avevamo intensità".

Su Leao: "Non c'è nessun problema con lui, non è una punizione. Io ho capito che avevamo bisogno di Okafor e Chukwueze in quel momento".

Sull'intensità: "La nostra intenzione era quella di fare meglio 11 contro 10. Dopo il secondo gol siamo stati bravi, ma fino a quel momento abbiamo faticato. Dobbiamo essere più aggressivi".

Su Chukwueze: "Io devo dire che siamo migliorati con Okafor e Chukwueze, ma siamo migliorati quando Pulisic è arrivato a giocare in mezzo. Lui come esterno non ha la profondità che ha quando gioca all'interno. Non ho ancora studiato il Bologna, ma lo studierò e capirò chi sono i giocatori migliori".