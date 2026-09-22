Milan, Camarda ricorda il rientro dall'infortunio: "È stata un’esperienza difficile. Ero dimagrito tantissimo"

A margine della presentazione della XXXIV edizione del Congresso Isokinetic, presso l’Allianz MiCo - Milano Congressi, è intervenuto l'attaccante del Milan Francesco Camarda in collegamento direttamente da Milanello. Il giovane talento del Diavolo ha parlato del suo recupero dal brutto infortunio alla spalla subito la scorsa stagione con il Lecce. Ecco alcuni estratti da MilanNews.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Il dramma dell'operazione e la rinascita: il racconto di Francesco Camarda

"È stata un’esperienza difficile. La prima immagine che ho avuto di questa operazione è di quando mi sono guardato allo specchio per la prima volta dopo l’intervento, ero dimagrito tantissimo ed ero molto debole. Essermi visto allo specchio in questa situazione mi ha dato in un primo momento tanta delusione, ma mi ha dato anche grande motivazione nel lavoro e nel restare positivo per quanto riguarda la riabilitazione".

Camarda ha parlato del suo percorso:

"È stata una riabilitazione fatta da più obiettivi che si raggiungevano col passare del tempo. Dopo ogni obiettivo raggiunto c’era tanta felicità".

Il rientro dal prestito al Lecce e il nuovo ruolo nel Milan di Amorim

Un solo gol e un anno distrutto completamente proprio dall' infortunio alla spalla che lo ha messo ko per circa 104 giorni ;

; anche per questo motivo non ha potuto trovare continuità.

Camarda è tornato al Milan dopo una stagione in prestito complessa con il Lecce. Il bilancio della sua esperienza e il suo calvario fisico:

Il talento rossonero ha lavorato fin dal primo giorno con Ruben Amorim a Milanello e l'allenatore portoghese ha spinto per trattenerlo nel ruolo di vice Ramos. Con il calendario di ottobre molto fitto, ci saranno ampie possibilità anche per il talento italiano che ha ancora giocato poco in questa stagione.