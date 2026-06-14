Il Milan continua con la sua ricerca (qui le notizie) sia per quanto riguarda le figure in dirigenza sia per quanto riguarda il nuovo allenatore del Diavolo. Grande importanza in questo momento l'ha Zlatan Ibrahimovic consulente di RedBird e spalla di Gerry Cardinale.

"Fossi io Cardinale punterei dritto sul ritorno di Paolo Maldini e su una figura come Conte", questo il consiglio di Luca Calamai. Il giornalista, nel suo editoriale per TuttoMercatoWeb, ha parlato del momento di caos nel mondo rossonero.

"Ibra commentatore ai Mondiali è l’ultima follia del Milan. La società rossonera sta provando a ripartire e una delle poche figure dirigenziali rimaste si diverte a fare l’opinionista negli Stati Uniti. Ibra è stato un formidabile campione ma per il momento è stato un disastroso dirigente. Mi sembra tutto sbagliato. E tutto poco rispettoso dell’amore di un popolo, quello rossonero, che meriterebbe più rispetto".

Il sogno dei tifosi: Paolo Maldini e Antonio Conte per vincere in Serie A

Molti tifosi sono d'accordo con le parole di Calamai: unin Serie A con due figure che sanno già come si costruisce e gestisce una squadra per vincere in Serie A.

La leggenda rossonera ha riportato il Diavolo in testa al campionato italiano con il suo lavoro e con Pioli in panchina. Conte (ancora libero dopo l'addio al Napoli) è arrivato sempre primo o secondo in Serie A: chi meglio di lui per ottenere di nuovo la Champions League che manca da due stagioni?

La strategia di Gerry Cardinale: la pista Amorim e i nodi sul mercato estivo

E invece la scelta di Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic verte verso una. Una scelta estremamente diversa: il numero uno di RedBird vuole giocare un calcio propositivo per iniziare da capo un nuovo progetto dopo le due stagioni senza Champions League.

Serviranno comunque investimenti importanti per l'allenatore portoghese (se dovesse davvero arrivare lui): sicuramente una prima punta importante e dal forte impatto, visto che Santiago Gimenez è destinato a essere ceduto in estate.