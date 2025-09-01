Milan, Calamai: 'Con Nkunku Allegri vince due volte. Fatico a ...'

"Non avevo dubbi sulla immediata reazione del Milan. Conosco Allegri, nelle difficoltà diventa ancora più bravo". Luca Calami, giornalista, ha parlato della vittoria del Milan contro il Lecce e anche dell'arrivo dal mercato di Nkunku. Ecco le sue parole nel suo editoriale per 'Tuttomercatoweb': "In questo fine settimana ha vinto due volte: a Lecce e portandosi a casa un bomber come Nkunku. Continuo a credere che Max sarebbe tornato a lavorare volentieri con Vlahovic. Ma il Milan ha tante teste. Forse troppo".