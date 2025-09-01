"Non avevo dubbi sulla immediata reazione del Milan. Conosco Allegri, nelle difficoltà diventa ancora più bravo". Luca Calami, giornalista, ha parlato della vittoria del Milan contro il Lecce e anche dell'arrivo dal mercato di Nkunku. Ecco le sue parole nel suo editoriale per 'Tuttomercatoweb': "In questo fine settimana ha vinto due volte: a Lecce e portandosi a casa un bomber come Nkunku. Continuo a credere che Max sarebbe tornato a lavorare volentieri con Vlahovic. Ma il Milan ha tante teste. Forse troppo".
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan interviste Milan, Calamai: “Con Nkunku Allegri vince due volte. Fatico a …”
ULTIME MILAN NEWS
Milan, Calamai: “Con Nkunku Allegri vince due volte. Fatico a …”
Luca Calami, giornalista, ha parlato della vittoria del Milan contro il Lecce e anche dell'arrivo dal mercato di Nkunku. Le sue parole
Milan, Calamai: "Nelle difficoltà Allegri diventa più bravo". Ecco cosa porta Nkunku—
Calamai continua con il suo pensiero: "E Allegri ha accettato volentieri anche l’ex Chelsea che garantisce fisicità e gol. Devo dire che ancora oggi fatico a valutare la squadra rossonera. Sinceramente non penso che abbia i valori per vincere lo scudetto, anche se non sarà impegnata nelle Coppe. Penso però che abbia tutti i requisiti per conquistare la zona Champions".
Questo il pensiero di Calamai sul Milan e sul colpo dal Chelsea per l'attacco.
© RIPRODUZIONE RISERVATA