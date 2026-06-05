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I numeri di Camarda nel settore giovanile rossonero hanno creato aspettative fuori dal comune su di lui, ma l'impatto con il calcio professionistico è stato più complicato del previsto. Dopo essere diventato il più giovane esordiente nella storia della Serie A il 25 novembre 2023 (a 15 anni, 8 mesi e 15 giorni), l'attaccante classe 2008 ha collezionato 16 presenze in prima squadra con il Milan fino tra il 2023 e il 2025. Poi, l'estate scorsa, il prestito al Lecce per giocare con continuità. In Puglia il ragazzo ha dovuto fare i conti con un infortunio alla spalla, ma è comunque riuscito a collezionare 23 apparizioni, trovando anche la prima rete in Serie A nel match contro il Bologna. Ora lo attende il rientro a Milano: la dirigenza e il suo entourage si siederanno al tavolo per capire se mandarlo nuovamente a fare esperienza o se inserirlo stabilmente nelle rotazioni rossonere.
Milan, Brocchi su Leao—
Dopo aver parlato di Camarda, Brocchi si è soffermato sulla situazione delicata tra il Milan e Rafael Leao. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni.
"Vedo Rafael Leao ormai lontano dal Milan. L'ho sempre difeso in passato e mi dispiace per questa situazione, soprattutto ricordando la gioia per lo scudetto vinto grazie alle sue giocate. Per una serie di fattori, non solo per sua colpa, è entrato in una fase negativa da cui non è più riuscito a sollevarsi. Se dovesse essere ceduto, penso che molti tifosi avranno dei rimpianti. Su Pulisic, invece, credo che in Italia si tenda a bocciare i giocatori con troppa fretta. Il suo unico errore è stato quello di segnare troppi gol in pochissimo tempo, abituando tutti fin troppo bene. Se avesse distribuito quelle stesse reti lungo tutto l'arco della stagione, nessuno lo avrebbe criticato".
Come sottolineato anche da Brocchi, Leao è a un passo dalla cessione. In una recente intervista concessa ai microfoni di 'Sport TV', l'attaccante portoghese ha espresso la propria volontà di lasciare il Milan per intraprendere un'esperienza all'estero. Il club rossonero può contare su un contratto fino al 2028, ma la sensazione è che possa esaudire il desiderio del proprio numero 10. Per acquistare il giocatore, tuttavia, sarà necessaria un'offerta da almeno 50/60 milioni di euro: una cifra che potrebbe crescere ulteriormente se Leao dovesse disputare un grande Mondiale con la propria Nazionale.
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