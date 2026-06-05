La stagione di Francesco Camarda (classe 2008) si è chiusa toccando ambedue le facce di una medaglia. Se da un lato l'annata in prestito al Lecce è stata condizionata dalla sfortuna, dall'altro il giovanissimo attaccante ha appena bagnato il suo storico debutto nella Nazionale maggiore nell'amichevole Lussemburgo-Italia (0-1). Ora per il talento di proprietà del Milan si aprono le grandi manovre di calciomercato per definirne il futuro immediato.

Il paradosso di Lecce e il contro-riscatto del Milan

L'avventura in Salento del baby bomber non è stata semplice. Un grave infortunio alla spalla destra subito a fine gennaio, con successiva operazione chirurgica, lo ha tenuto lontano dai campi fino a fine aprile. Il bilancio finale recita un solo gol e un assist in 23 presenze (787 minuti totali tra Serie A e Coppa Italia).