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Camarda tra il debutto in Nazionale e il futuro al Milan: spuntano due sorprese in Serie A

Francesco Camarda, nell'ultima stagione in prestito al Lecce, rientrerà al Milan per fine prestito nel calciomercato estivo 2026
Calciomercato, il giovane attaccante italiano Francesco Camarda - classe 2008 - tornerà al Milan dal Lecce per fine prestito. Secondo le verifiche della nostra redazione, Torino e Sassuolo si muovono per un nuovo prestito. Tutti i dettagli
Daniele Triolo Redattore 

La stagione di Francesco Camarda (classe 2008) si è chiusa toccando ambedue le facce di una medaglia. Se da un lato l'annata in prestito al Lecce è stata condizionata dalla sfortuna, dall'altro il giovanissimo attaccante ha appena bagnato il suo storico debutto nella Nazionale maggiore nell'amichevole Lussemburgo-Italia (0-1). Ora per il talento di proprietà del Milan si aprono le grandi manovre di calciomercato per definirne il futuro immediato.

Il paradosso di Lecce e il contro-riscatto del Milan

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L'avventura in Salento del baby bomber non è stata semplice. Un grave infortunio alla spalla destra subito a fine gennaio, con successiva operazione chirurgica, lo ha tenuto lontano dai campi fino a fine aprile. Il bilancio finale recita un solo gol e un assist in 23 presenze (787 minuti totali tra Serie A e Coppa Italia).

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Nonostante i numeri ridotti dalle contingenze mediche, l'accordo tra i club prevede un iter burocratico ben definito che si tradurrà in un premio di valorizzazione per i pugliesi.

  • Il Lecce verserà 3 milioni di euro al Milan per esercitare il diritto di riscatto.

  • Il Milan eserciterà immediatamente la contro-opzione sborsando 4 milioni di euro.

  • I salentini otterranno così un milione di euro netto di plusvalenza per la gestione del ragazzo.

    • Il bivio estivo con l'agenzia di Riso

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    Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'estate vedrà un summit strategico tra la dirigenza di Via Aldo Rossi, l'attaccante e il suo entourage guidato dall'agente Giuseppe Riso. Le opzioni sul tavolo sono essenzialmente due:

    1. Permanenza in prima squadra: il Milan giocherà su due fronti (Serie A ed Europa League) e avrà bisogno di una rosa profonda. Camarda potrebbe rimanere come opzione offensiva di qualità, ma l'ultima parola spetterà al nuovo allenatore.

    2. Nuovo prestito formativo: una cessione temporanea a un club con ambizioni più alte della salvezza e che pratichi un calcio spiccatamente offensivo, ideale per esaltare le sue caratteristiche interne all'area di rigore.

    Esclusiva: Torino e Sassuolo si muovono per il prestito

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    A frenare l'ipotesi di un ritorno a Lecce – sebbene i giallorossi abbiano manifestato l'intenzione di concedergli maggiore centralità – sono gli scenari emersi dalle verifiche approfondite svolte dalla nostra redazione. Molte società di massima serie si sono già attivate, ma l'attenzione va posta su due piste caldissime:

  • Torino: club alla ricerca di profili giovani e di prospettiva per rinnovare il reparto avanzato.

  • Sassuolo: piazza da sempre ideale per la crescita dei migliori talenti italiani.

    • Entrambe le opzioni rimangono anche collegate al destino di Alberto Aquilani, reduce dall'ottima stagione alla guida del Catanzaro in Serie B e fortemente indiziato a sedere su una di queste due panchine. Il tecnico romano, noto per la sua proposta di gioco spettacolare e coraggiosa, rappresenterebbe la guida ideale per garantire a Camarda i minuti e il contesto tattico necessari alla sua definitiva consacrazione.

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