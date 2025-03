"Il suo licenziamento è stato un grave errore da parte della dirigenza". Così Ariedo Braida , ex dirigente del Milan, ha parlato della decisione di mandare via Paolo Maldini dalla dirigenza rossonera. Ecco il pensiero di Braida al sito 'SoFoot': " Paolo Maldini è una leggenda, ha lavorato benissimo e ha rappresentato al meglio l'istituzione milanese. Era il punto di riferimento del club e dei giocatori, molti dei quali erano rattristati dalla sua partenza. Paolo Maldini, come suo padre, ha fatto la storia del club. A Milano non si scherza su questa eredità. Licenziarlo, soprattutto in questo modo, non è scusabile. L'assenza di Maldini nella dirigenza spiega la situazione attuale del club. Senza un punto di riferimento, come lo sono stati Berlusconi, Galliani e recentemente Maldini, è impossibile avere ambizione e quindi risultati".

Milan, Braida attacca: "Che errore licenziare Maldini. Non è scusabile"

Braida attacca anche Ibrahimovic: "Non è un punto di riferimento, un uomo forte. Ibrahimovic non ha ancora le capacità e l'esperienza per essere quest'uomo forte, capace di guidare il club, è solo un comunicatore. Non direi che questa dirigenza sia incompetente, ma è certo che ha commesso molti errori che hanno fatto sprofondare il club in questa situazione. Tornando al calciomercato e alla scelta dei giocatori, quando ero direttore sportivo del club, la prima domanda che mi sono posto è stata la seguente: quale giocatore è in grado di giocare nel Milan e a San Siro? Ci sono molti giocatori di talento, ma il talento non è tutto. A Milano per avere successo ci vuole carattere. Quando si trattava di scegliere i giocatori, Capello si fidava sempre di me, perché sapeva che gli portavo giocatori di alto livello, ma con carattere".