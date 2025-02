Milan, Braida critica: “Squadra senza identità. Mancano dei valori”

Ariedo Braida , ex dirigente del Milan, è stato intervisto da diretta.it. Ecco un estratto delle sue parole: "Mi dicono che critico il Milan , ma credo di aver fatto qualcosina di interessante quando ero lì assieme al mio grande presidente Berlusconi e ad Adriano Galliani . Tuttavia, appena dico una cosa mi accusano: ' Ah, critichi sempre il Milan '. E, invece, no, io non critico, mi soffermo solo a guardare quello che tutti vedono".

Milan, Braida critica i rossoneri

"Vedo una squadra senza identità, dove purtroppo mancano dei valori. Il calcio ha delle regole. Non è che tutti possono permettersi di fare calcio. E se poi parliamo esclusivamente di pallone, è chiaro che la squadra non riesce a trovare la strada maestra. Cioè: fa una buona partita, vedi il derby, e poi nella partita successiva non riesce a mantenere una continuità. È come se mancasse la guida. Manca il pilota. O, meglio, i piloti. Perché ce ne può essere più di uno. Manca il gruppo che si è preposto a guidare. Non ci sono valori, identità e dispiace perché il Milan è una grande società, con una grande storia".