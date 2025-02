Milan, Bondo rivela: “Sono una peste. Quando Moncada ha chiamato …”

Milan, Bondo: "Galliani ha fatto molto per me. Moncada ha chiamato mio zio e ..."

Sui retroscena della trattativa: "Sono felice di essere al Milan, per me è una grande squadra. Sono contento. Per me è stata una giornata dove pensavo di rimanere a Monza tranquillo. Alle 18 Moncada chiama mio zio per dirgli dell’offerta al Club. A 4-5 ore dalla chiusura ero stressato, per capire se si faceva o non si faceva, se il presidente mi avrebbe lasciato andare. Il dottor Galliani ha fatto molto per me, per mio papà. In famiglia siamo tutti felici".