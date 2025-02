Milan, Bondo si presenta: “Un mix tra Gattuso e Seedorf. Galliani …”

"Galliani non mi avrebbe lasciato andare se non per il Milan"

Il giocatore, che come si ricorderà era nel mirino del Milan sin da quando militava in patria, nel Nancy, ha poi raccontato la video-chiamata avuta con Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza ed ex dirigente del Milan, subito dopo la firma del suo contratto con il club di Via Aldo Rossi. "Non lo avevo ancora chiamato dopo aver accettato l'offerta del Milan. Quindi, dopo aver firmato, l'ho chiamato per ringraziarlo tanto. Mi ha detto che non mi avrebbe lasciato andare per nessuna squadra, tranne per il Milan", la chiosa del nuovo numero 38 rossonero. LEGGI ANCHE: Milan, con Giménez e Joao Felix rischia Leao: andrà in panchina se ... >>>