Milan-Bologna, Zambrotta: “L’uomo della finale? Spero Leao. Conceicao …”

Sul futuro di Conceicao: "Dev’essere valutato per quello che ha fatto. Vincere due trofei all’interno di una stagione in cui il Milan non si sa se riuscirà ad arrivare in Champions dalla classifica di Serie A, sicuramente va valutato il fatto di dargli un’altra opportunità l’anno prossimo".

Sugli esterni difensivi di Milan e Bologna: "Sia Miranda che Theo credo che stiano facendo, almeno in quest’ultima parte di campionato, delle grandissime prestazioni. Oramai i terzini sono più ali che terzini per difendere. Mi ricorda un po’ il Milan di Ancelotti quando giocava forte con gli esterni. È cambiato un po’ il ruolo, ma sicuramente sono due giocatori che lo stanno interpretando in maniera magnifica".

Sull'uomo della finale: "L'uomo della finale? Spero Leao per il Milan perché è sempre stato determinante nelle ultime gare, spero per lui che possa concludere la stagione con un altro trofeo. Il Milan come storia del club è abituato, ci sono giocatori che hanno già fatto delle finali, però il Bologna non va dimenticato che c'è Italiano sulla panchina e ha già fatto diverse finali, ha fame. Cosa manca al Milan per il salto di qualità? Sicuramente la vittoria di Coppa Italia sarebbe importante, poi ad una squadra come il Milan manca la Champions League e quei grandi palcoscenici".