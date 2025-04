Ex Milan, Zambrotta: “Sono un modello di laboratorio. Le mie gambe …”

Gianluca Zambrotta , ex calciatore del Milan , ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dell'ultima puntata del podcast 'Passa dal BSMT' di Gianluca Gazzoli , soffermandosi in modo particolare sulla conformazione delle sue gambe. Ecco, dunque, le sue parole.

Ex Milan, Zambrotta ironizza sulle sue gambe: e annuncia che ...

Sul Como: «A Como c’è grande entusiasmo. Lo stadio oggi è sempre pieno, la gente va con la voglia di vedere la propria squadra. Io sono comasco, ho giocato nel Como, da 10 anni vivo in centro storico e vivo la città. Facevo il Setificio, mi sono diplomato alla scuola statale pubblica e appena finito il liceo avevo già un lavoro in una fabbrica da tessitore, ma poi sono andato a giocare a Bari. Potevo anche farlo prima, ma non mi hanno lasciato andare perché i miei genitori volevano il diploma. A tirare i primi calci al pallone iniziai nell’Alebbio, proprio in un quartiere di Como. Negli ultimi 5-6 anni la città ha avuto un’esplosione turistica e la società ha avuto questa meravigliosa idea di legare lo sport al territorio».