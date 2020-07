Milan-Bologna, Mihajlovic: “Quando si perde così bisogna solo vergognarsi”

ULTIME NOTIZIE BOLOGNA NEWS – Sinisa Mihajlovic, tecnico rossoblu, ha parlato ai microfoni di ‘DAZN‘ al termine del match Milan-Bologna di ‘San Siro‘, valevole per la 34^ giornata di Serie A.

Queste le dichiarazioni di Mihajlovic: “È molto semplice da commentare questa partita, quando perdi 5-1 devi stare zitto e vergognarsi. Chiedere scusa e basta. Spero che lo facciano anche i giocatori se hanno dignità. Non sono arrabbiato ma deluso. Bisogna vedere cosa vogliamo fare da grandi se vogliamo solo salvarci oppure fare qualcosa in più. Credo che sia chiaro a tutti dopo questa partita cosa si voglia fare oggi. Nel bene o nel male ho visto cosa c’è da vedere, nonostante le tante cose negative ho visto anche cose positive per me. Noi dobbiamo saper gestire meglio le cose in campo quando le cose non vanno bene, non abbiamo continuità ma è anche normale perché abbiamo tanti ragazzi giovani. Quando va tutto bene si riflette poco”.

Su Ibrahimovic: “Abbiamo parlato solo delle nostre famiglie, non di calcio. Solite cose che si dicono due amici quando si vedono. Futuro di Ibra al Bologna? Non rispondo”.

PER LE PAGELLE DEL MATCH>>>