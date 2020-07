Milan-Bologna 5-1, le pagelle rossonere: gol e spettacolo a San Siro

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Poco impegnato dalla batteria di interpreti offensivi del Bologna, passa un primo tempo da spettatore a ‘San Siro‘. Fino, però, al 44’, quando Takehiro Tomiyasu si inventa il gol della vita e centra, di sinistro, l’incrocio dei pali: conclusione su cui il numero 99 rossonero non può nulla. Nella ripresa il Diavolo mette subito le cose a posto con due reti in pochi minuti e, di fatto, chiude il match. Lui, però, si fa notare per due belle parate di piede. Voto 6,5.

