Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Milan, Bojinov: “Nkunku ha tecnica, velocità, è molto esplosivo e vede la porta”

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Bojinov: “Nkunku ha tecnica, velocità, è molto esplosivo e vede la porta”

Milan, Bojinov: 'Nkunku ha tecnica, velocità, è molto esplosivo e vede la porta'
Valery Bojinov, ex attaccante della Serie A, ha parlato anche di Cristopher Nkunku, prossimo attaccante del Milan. Ecco le sue parole
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan è ancora al lavoro in queste ultime ore di calciomercato: la sessione estiva, per la Serie A, chiuderà questo lunedì alle ore 20. I rossoneri hanno chiuso un colpo molto importante per quanto riguarda l'attacco: dal Chelsea, infatti, è in arrivo Nkunku, attaccante francese che è pronto a rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri. Valery Bojinov, ex attaccante della Serie A, ha parlato anche di Cristopher Nkunku, prossimo attaccante del Milan. Ecco le sue parole a Calciomercato - L'Originale di Sky Sport 24. 

Milan, Bojinov sicuro su Nkunku: "Allegri cosa potrebbe chiedere di più?"

—  

"Nkunku secondo me non è tanto una prima punta ma più un trequartista e un esterno può giocare in tutti e tre i ruoli. Ha numeri importanti, con tanti gol anche se non questo ultimo anno".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, Nkunku e Leao possono giocare insieme? C'è un dubbio da sciogliere>>>

"Ha tecnica, velocità, è molto esplosivo e vede la porta che è importante. Non so Allegri cosa potrebbe chiedere di più". Vedremo se Nkunku sarà il solo colpo in attacco per il Milan, visto che si parla anche di Dovbyk in uscita dalla Roma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA