Il Milan è ancora al lavoro in queste ultime ore di calciomercato: la sessione estiva, per la Serie A, chiuderà questo lunedì alle ore 20. I rossoneri hanno chiuso un colpo molto importante per quanto riguarda l'attacco: dal Chelsea, infatti, è in arrivo Nkunku, attaccante francese che è pronto a rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri. Valery Bojinov, ex attaccante della Serie A, ha parlato anche di Cristopher Nkunku, prossimo attaccante del Milan. Ecco le sue parole a Calciomercato - L'Originale di Sky Sport 24.