Il mercato da 100 milioni del nuovo Milan continua a far discutere. Gli arrivi di Gonçalo Ramos e Gila hanno ridisegnato la spina dorsale del Milan, accendendo i riflettori sul lavoro del nuovo Rúben Amorim. A promuovere a pieni voti le prime mosse fatte dalla dirigenza rossonera ci ha pensato l'avversario nerazzurro Giuseppe Bergomi.

Milan, senti Bergomi: "Gila acquisto giusto..."

"Il Milan ha una buona base, lo dico da tempo. Ad Amorim il compito di dare un po’ più di coraggio a un gruppo che ha qualità, fisicità e giocatori bravi nell’uno contro uno."

Intervistato dai microfoni dell'ex difensore nerazzurro ha analizzato il potenziale della rosa deltracciando la strada che l'allenatore dovrà seguire per ritornare in cima alle classifiche. Secondo Bergomi, infatti, la materia prima Milanello non è mai mancata, ma adesso serve il definitivo salto di qualità caratteriale:

Il focus dell'ex capitano nerazzurro si è poi spostato su i due volti che stanno infiammando l'estate, promossi entrambi sia in difesa che in attacco:

Gonçalo Ramos sarà pure costato molto, ma ha caratteristiche giuste per sfondare in A. Dietro, Gila — difensore veloce — è l’acquisto giusto."

L'analisi delle parole di Bergomi

Quando Bergomi parla di, tocca il vero punto debole deldelle ultime stagioni: la vulnerabilità della difesa. Gila infatti, permette ad Amorim di tenere la linea alta e aggredire l'avversario nella metà campo offensiva: se perdi palla lo spagnolo ha il motore e il passo per scappare all'indietro e recuperare anche in campo aperto, cosa già vista nella Lazio.

Altra tematica molto importante in casa Milan infatti, era la mancanza di un vero e proprio attaccante. Ramos non è solamente un finalizzatore d'area, ma un attaccante che pressa fa a sportellate con i difensori e che sa proteggere il pallone per far salire la squadra. In serie A, dove gli spazi sono intasati, un centravanti così è ossigeno puro per i centrocampisti.