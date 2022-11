Milan, Baresi si racconta: “La malattia, la Serie B e la prima Champions”

Sulla sua carriera: “Sono felice di aver lasciato qualcosa, al di là dei trofei, in termini di comportamento dentro e fuori dal campo. È stato tutto un saliscendi, negli anni Ottanta ho dovuto affrontare una malattia. Sono diventato capitano a 22 anni, forse non ero nemmeno pronto. Ho cercato di avere un coraggio gentile per essere un esempio. Sarò sempre grato al Milan e non ho voluto lasciarlo nemmeno quando siamo andati in Serie B. La riconoscenza è sempre stato il mio credo, per questo qualcuno porta ancora la bandiera col mio nome allo stadio e la gente si ricorda di quello che ho dato e non solo di quello che ho vinto. La vittoria più emozionante è stata la mia prima Champions League nel 1989, ricordo che la guardavo in tv e sognavo di alzarla”