Attento Milan, Baldini suona l'allarme su Camarda: "Sta vivendo un momento di difficoltà psicologica"

Le parole di Gabbia: "Amorim? Sta facendo molto bene. Ecco l'obiettivo"

Francesco Camarda ha giocato da titolare 62 minuti nell'amichevole tra la Francia Under 21 e l'Italia Under 21: il giovane attaccante del Milan ha trovato un gol, sfiorandone un altro e segnando un'altra rete in fuorigioco. La punta classe 2008 è stata protagonista assoluta della sfida.

Camarda protagonista con l'Under 21: i numeri contro la Francia

Gol: 1.

1. Tiri totali: 2.

2. Tiri in porta: 1.

1. Grandi occasioni create: 2.

2. Passaggi chiave: 2.

2. Tocchi: 27.

27. Dribbling (riusciti): 1 (0).

L'allarme di Silvio Baldini: "Difficoltà psicologica, va capito"

"Sta vivendo un momento di difficoltà psicologica, non fisica o tecnica. È un grande giocatore ed è un ragazzo sensibile: va capito, è del 2008. Nel calcio che conta le pressioni ci sono: si merita il goal. È bravo e continuo a dirglielo perché è vero, non per convenienza."

I minuti con Amorim e il piano del Milan per gennaio

Ecco le sue statistiche daNel post partita sono arrivate a "Rai Sport" le dichiarazioni molto importanti del commissario tecnico Silvio Baldini sulla punta del Milan:Camarda, cheha voluto fortemente trattenere in estate con il ruolo di prima alternativa in attacco dalla panchina, non ha trovato molto spazio in campo:(con una sola presenza da titolare contro il Salisburgo). Pochissimo spazio per crescere e trovare continuità, quello che più serve per un talento così giovane.

Il piano del Milan sembra ormai chiaro: salvo un cambio in queste settimane o prestazioni incredibili di Camarda, il club rossonero dovrebbe cedere in prestito secco il suo giovane attaccante, magari in Serie B, dove può avere quasi la certezza di giocare da titolare e di crescere al meglio per poi tornare a giugno al Milan pronto per restare in prima squadra. Le parole di Baldini sono molto importanti e fanno suonare anche un campanello d'allarme per il Milan: Camarda va gestito al meglio perché il suo talento non è mai stato in discussione.