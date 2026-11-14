Gol e numeri di Francesco Camarda con l'Italia Under 21, poi l'allarme di Silvio Baldini: "Va capito, è del 2008". Il Milan valuta il prestito a gennaio

Emiliano Guadagnoli
- Milano
Milan Gabbia

Le parole di Gabbia: "Amorim? Sta facendo molto bene. Ecco l'obiettivo"

Francesco Camarda ha giocato da titolare 62 minuti nell'amichevole tra la Francia Under 21 e l'Italia Under 21: il giovane attaccante del Milan ha trovato un gol, sfiorandone un altro e segnando un'altra rete in fuorigioco. La punta classe 2008 è stata protagonista assoluta della sfida.

Camarda protagonista con l'Under 21: i numeri contro la Francia

Ecco le sue statistiche da Sofascore:
  • Gol: 1.
  • Tiri totali: 2.
  • Tiri in porta: 1.
  • Grandi occasioni create: 2.
  • Passaggi chiave: 2.
  • Tocchi: 27.
  • Dribbling (riusciti): 1 (0).

L'allarme di Silvio Baldini: "Difficoltà psicologica, va capito"

Nel post partita sono arrivate a "Rai Sport" le dichiarazioni molto importanti del commissario tecnico Silvio Baldini sulla punta del Milan:
"Sta vivendo un momento di difficoltà psicologica, non fisica o tecnica. È un grande giocatore ed è un ragazzo sensibile: va capito, è del 2008. Nel calcio che conta le pressioni ci sono: si merita il goal. È bravo e continuo a dirglielo perché è vero, non per convenienza."
Attento Milan, Baldini suona l'allarme su Camarda: "Sta vivendo un momento di difficoltà psicologica"

I minuti con Amorim e il piano del Milan per gennaio

Camarda, che Amorim ha voluto fortemente trattenere in estate con il ruolo di prima alternativa in attacco dalla panchina, non ha trovato molto spazio in campo: zero gol e zero assist in 36 minuti in Serie A e in 83 minuti in Europa League (con una sola presenza da titolare contro il Salisburgo). Pochissimo spazio per crescere e trovare continuità, quello che più serve per un talento così giovane.

Il piano del Milan sembra ormai chiaro: salvo un cambio in queste settimane o prestazioni incredibili di Camarda, il club rossonero dovrebbe cedere in prestito secco il suo giovane attaccante, magari in Serie B, dove può avere quasi la certezza di giocare da titolare e di crescere al meglio per poi tornare a giugno al Milan pronto per restare in prima squadra. Le parole di Baldini sono molto importanti e fanno suonare anche un campanello d'allarme per il Milan: Camarda va gestito al meglio perché il suo talento non è mai stato in discussione.

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