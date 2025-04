"Il Milan visto contro l'Atalanta è ben misera cosa. Il Milan sorprende in peggio da due anni a questa parte". Così Fabio Ravezzani , direttore di 'TeleLombardia', parla di Milan-Atalanta 0-1 criticando Cardinale e le scelte dei rossoneri. Ecco il video sul canale 'YouTube' di 'QSVS': "Scelte della società disastrose. Furlani dice di assumersi le responsabilità, fa una scelta elegante e forte, ma le decisioni le dovrebbero prendere altri. Cardinale sta sbagliando tutto quello che poteva sbagliare. E' arrivato con presunzione, convinto di saperne più degli altri e non ha mai capito che per ottenere grandi risultati servono grandi direttori sportivi".

Milan-Atalanta, Ravezzani: "Cardinale sta sbagliando tutto. Serve un uomo..."

Ravezzani continua con la sua analisi: "Non ci si improvvisa in questa professione. Per ottenere i risultati grandi nel calcio e nello sport non serve qualcuno che imparerà, ma qualcuno che sa. Qui il Milan deve intervenire: a noi risulta che l'allenatore sarà Allegri, ma il balletto per il direttore sportivo è imbarazzante. Questa catena di comando non sa prendere le decisioni giuste, serve un uomo di calcio vero". Milan, Ravezzani parla di Cardinale e dei rossoneri in questo modo.