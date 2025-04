Milan, Ravezzani: 'Cardinale deciso sull'allenatore. L'errore più grave...'

"Due domande importanti: vittoria per un avversario motivato? O c'è un Milan che esprime le sue qualità? Com'è possibile che questa squadra sia nona con questi giocatori?". Così Fabio Ravezzani , direttore di 'TeleLombardia', ha parlato di Udinese-Milan 0-4 . Il giornalista parla del DS e dell'allenatore rossonero. Ecco le sue parole sul canale 'YouTube' di 'QSVS': "La colpa è degli allenatori se scivoli al nono posto, il Milan non ha saputo programmare la stagione. Va detta una cosa importante: il Milan e Cardinale avrebbero deciso di prendere un grande allenatore . È una notizia praticamente certa. Abbiamo avuto questa dritta su Allegri , ma rimaniamo nel campo delle ipotesi".

Allenatore Milan, Ravezzani: "Cardinale ha deciso". Poi avvisa sul direttore sportivo

Ravezzani continua: "Si spenderà più sul prossimo allenatore che dovrà lavorare col nuovo direttore sportivo. Qui il Milan sta perdendo tempo. Scaroni parla di sondaggi, ma è pericoloso. Il Milan di Cardinale ha preso decisioni in maniera superficiale. Non si possono fare sondaggi sul direttore sportivo, serve una scelta rapida e decisa. Se il casting dura mesi, vuol dire che non ci sono idee chiare. È un errore secondo me. Tenderei a dire di no a Sartori e anche Tare, stessa cosa su D'Amico. Il Milan in prospettiva può prendere un grande allenatore: Conte, Sarri e Allegri. L'errore più grande che può fare il Milan è rimandare la scelta del direttore sportivo".