"Partita strana. Nel primo tempo per 35 minuti la palla l'aveva sempre l'Atalanta, senza essere pericolosa, anzi l'azione più bella è stata di Jovic". Così Carlo Pellegatti , tifoso rossonero, parla di Milan-Atalanta 0-1 e della partita di San Siro. Ecco il video sul canale 'YouTube': "Nel secondo tempo il Milan ha cambiato marcia diventando padrone del campo, ma non è stato molto pericoloso. Il Milan non merita di perdere, era da pareggio. Il gol ha trovato impreparato Theo Hernandez. Il Milan paga la serata negativa di Leao, insufficiente".

Milan-Atalanta, Pellegatti: "Questa stagione deve finire! Leao serata negativa"

Continua l'analisi di Milan-Atalanta di Pellegatti: "Partita contraddistinta da errori tecnici e passaggi sbagliati. Anche Theo Hernandez maluccio. Incredibile perdere un'altra partita in questa annata. Il Milan ha uno score tremendo contro le squadre davanti a lui e non è un caso. C'è solo la Coppa Italia. Reijnders male anche lui. Questa stagione deve finire! Speriamo nella Coppa Italia. Speravo in una squadra un po' più solida, ma non c'è quella roba dentro".