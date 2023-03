Antonini: “Ibrahimovic ha dato alla squadra una mentalità vincente. Su Theo…”

Intervenuto sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, Luca Antonini ha parlato di Zlatan Ibrahimovic. Queste le dichiarazioni dell'ex terzino del Milan: "Sono innamorato di lui e orgoglioso di averlo avuto come compagno di squadra. La sua presenza in campo o in panchina dà di più agli altri. Ai miei tempi c'erano tanti giocatori già abituati a vincere, Ibra alla squadra attuale ha dato la mentalità vincente e una forza mentale a ragazzi che non erano abituati a capire cosa vuol dire alzare un trofeo. La presenza di Ibra ha aiutato tanto l'anno scorso e in questa stagione non è un caso se il Milan si è ritrovato dopo il rientro di Ibra".