Esclusiva – Milan, Cardinale in Italia: nessun incontro previsto con Maldini

Come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, domani il proprietario del Milan, Gerry Cardinale , sarà in Italia. Il proprietario di RedBird, potrebbe avere nella propria agenda molti incontri, anche per il futuro del Milan . Cardinale, però, non incontrerà a Milano, il dirigente rossonero Paolo Maldini .

Milan, nessun incontro in programma tra Cardinale e Maldini

Secondo quanto ci risulta dopo alcune verifiche, infatti, il dirigente rossonero, non sarà presente in città nella giornata di domani, per questo, non ci potrà essere nessun incontro con Cardinale, almeno dal vivo. I due, infatti, si tengono in contatto costantemente. Cardinale arriva in Italia per la parte più 'strutturale' del Milan, come la questione dello stadio. Cardinale, inoltre, non vuole interferire con l'operato dell'area sportiva in questo momento. Per quanto riguarda il futuro di Paolo Maldini, legato a quello di Massara, se ne riparlerà a fine stagione, quando anche gli scenari di campo saranno più chiari.